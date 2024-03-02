ХАМАС назвал страну, которая может решить конфликт в противовес США ХАМАС хочет, чтобы Россия сыграла главную роль в переговорах по сектору Газа

Фото: IMAGO/Ismael Mohamad/Global Look Press

Сектор Газа

Руководство ХАМАС уверено, что именно Россия может сыграть главную роль в нормализации палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости заместитель лидера политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. По его словам, организация хочет, чтобы Москва стала главным игроком в разрешении кризиса в противовес США и Израилю.

Мы хотим, чтобы Россия стала главным игроком в противовес США и Израилю. Мы призываем и предлагаем, чтобы за Россией стоял ряд стран, которые будут поддерживать Россию в этом, — сказал Муса Абу Марзук.

Он также добавил, что ХАМАС продолжит и далее прилагать все усилия, чтобы достичь равновесия в вопросе деэскалации конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Участие Москвы в этом процессе поможет положить конец катастрофической обстановке в регионе, добавил он.

Ранее в Минздраве палестинского анклава сообщили, что с 7 октября 2023 года, когда началась военная операция Израиля, в секторе Газа погибли более 30,2 тысячи палестинцев, еще более 71 тысячи жителей региона получили ранения.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал последние события в секторе Газа «кровавой бойней». Так Боррель отреагировал на массовую гибель жителей региона в очереди за гуманитарной помощью, по которой был нанесен удар.