В ХАМАС назвали число удерживаемых заложников ХАМАС: количество израильских пленных составляет от 200 до 250

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время в руках ХАМАС остаются от 200 до 250 израильских заложников, заявил представитель боевого крыла палестинского движения «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда, передает телеканал Al Hadath. По его словам, среди них также имеются высокопоставленные офицеры израильской армии, в частности из дивизии «Газа».

Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 200 израильских пленных находятся непосредственно у «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», остальные — у других групп, — заявил Абу Убайда.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ХАМАС может освободить взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировки Газы. По данным издания, США и Катар стремятся завершить подготовку соглашения по освобождению пленных.

До этого палестинцы угрожали казнить взятых в плен израильтян. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» Абу Убайда, бойцы намерены убивать по одному заложнику каждый раз, когда израильская армия будет наносить удары по инфраструктуре на территории анклава без предупреждения. Убайда также пообещал, что расправы будут транслировать в видеоформате.