ХАМАС нанесло ракетный удар по Иерусалиму

Фото: Yi LanÂasayage/XinHua/Global Look Press

Боевое подразделение палестинского движения ХАМАС — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — утверждает, что осуществило ракетный удар по Иерусалиму, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале группировки. Израильская армия, в свою очередь, сообщила о сиренах воздушной тревоги, которые звучат в черте Иерусалима.

В ответ на бомбардировку домов мирных жителей «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» нанесли ракетный удар по оккупированному Иерусалиму, — говорится в сообщении.

Издание I24 также сообщает о боях на границе Израиля и Ливана. По его данным, три израильских военнослужащих получили ранения средней тяжести в ходе перестрелки с вооруженными группами, проникшими с территории Ливана.

В ЦАХАЛ также сообщили о нанесении превентивных ударов по объектам в Ливане.

До этого ХАМАС сообщило о ракетном залпе в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, силы палестинского движения выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.

Также сообщалось о ранее нанесенном ракетном ударе по Иерусалиму и Тель-Авиву. В городах прогремели сильные взрывы, сработали сирены, предупреждающие об обстрелах. Местные жители рассказали, что слышали по крайней мере один перехват снаряда над городом. Сообщалось об ударах на открытой местности на шоссе, которое соединяет два самых крупных города страны.