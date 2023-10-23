ХАМАС могло иметь химоружие: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Движение ХАМАС имело при себе инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, представители группировки располагали этими сведениями в момент атаки на Израиль.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта днем 22 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Израильские военнослужащие обнаружили соответствующие материалы у погибших бойцов ХАМАС. По словам президента, в документах описывается способ изготовить оружие с использованием цианида. Также Герцог отверг обвинения в излишне мощных бомбардировках сектора Газа и многочисленных жертвах среди гражданского населения. По словам главы государства, Тель-Авив преследует реалистичную цель — уничтожить движение ХАМАС, а также действует осторожно.

Новые удары ЦАХАЛ по Газе, число жертв

В результате израильской бомбардировки на севере сектора Газа погибли 13 человек. Удары разрушили два жилых дома и мечеть.

«Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек», — отметил источник.

Позднее стало известно, что число погибших в результате ракетного удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа достигло 30 человек. Большая часть жертв — женщины и дети.

Израильская авиация выпустила несколько ракет по районам больниц Аль-Шифа и Аль-Кудс в секторе Газа. По словам источника палестинского агентства, на подвергшейся обстрелу территории госпиталя Аль-Шифа находилось много медработников.

Переговоры о палестино-израильскиом конфликте, участие Ирана, признают ли Израиль страной-террористом

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии, Канады и Великобритании, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным резиденции американского главы, основной темой обсуждения стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Иранское руководство оказалось в непростом положении, столкнувшись с кризисом из-за конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая долгое время получала поддержку от Тегерана, заявили высокопоставленные иранские чиновники. Иран оказался перед сложным выбором: оставаться в стороне от конфликта, что может подорвать его региональное лидерство и авторитет, или вступить в открытое противостояние с Тель-Авивом.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили пути предотвращения «преступлений Израиля» в отношении сектора Газа, сообщили в палестинском движении. Отмечается, что разговор состоялся по телефону.

Правительству Боливии следует разорвать всякие отношения с Израилем, заявил бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес. По его словам, Тель-Авив устроил геноцид палестинского народа, поэтому Израилю следует присвоить статус страны-террориста.

Гуманитарная помощь в сектор Газа

США, Великобритания, Италия, Канада, Франция и ФРГ обязались контролировать отправку гуманитарной помощи в сектор Газа, говорится в сообщении Белого дома. Согласно документу, лидеры стран договорились обеспечить постоянный и безопасный доступ к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой жителям региона.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен передавать в сектор Газа гуманитарную помощь. По его словам, Израиль будет также всеми силами препятствовать неконтролируемым поставкам из других государств.

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