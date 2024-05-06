ХАМАС и Израиль заключили перемирие Al Jazeera: ХАМАС приняло предложение Израиля о прекращении огня в Газе

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Палестинское движение ХАМАС принимает предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа, сообщил посредникам из Катара и Египта лидер группировки Исмаил Хания, передает Al Jazeera. Он подчеркнул, что теперь «мяч на стороне Израиля».

Исмаил Хания, глава политического бюро движения ХАМАС, провел телефонный разговор с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и с министром разведки Египта господином Аббасом Камелем и проинформировал их об одобрении ХАМАС их предложения относительно соглашения о прекращении огня, — указал канал.

Журналисты добавили, что палестинское движение надеется этим шагом предотвратить возможное наступление ЦАХАЛ на Рафах. До этого в восточной части города началась процедура эвакуации мирного населения под контролем израильских военных. По данным СМИ, передислокация гражданских проводилась в преддверии возможной военной операции в этом районе, находящемся на юге сектора Газа. ЦАХАЛ обещала продолжать преследовать ХАМАС повсюду в анклаве, пока все израильские заложники не вернутся из плена.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит бороться с ХАМАС, однако он готов к введению временного перемирия. По его словам, оно возможно при условии освобождения заложников. Нетаньяху добавил, что последние несколько недель стороны активно обсуждали этот вопрос.