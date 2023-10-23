ХАМАС и Иран обсудили «военные преступления» Израиля в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили пути предотвращения «военных преступлений Израиля» в отношении сектора Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление палестинского движения. Отмечается, что разговор состоялся по телефону.

Обсуждались последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора Газа, и пути использования всех методов, чтобы остановить эти жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 4137 человек, более 13 тысяч пострадали. Кроме того, на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в анклаве разрушены, повреждены или непригодны для проживания по меньшей мере 30% жилых домов. Также отмечалось, что больницы работают на грани возможностей, а сотни людей «оказались в ловушке под обломками».

В ночь на 20 октября греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в храме было около 50 человек. По последней информации, в результате погибли девять человек.