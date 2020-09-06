ХАМАС и «Хезболла» обсудили отношения между Израилем и арабскими странами

https://static.news.ru/photo/c364b248-f028-11ea-aefb-fa163e074e61_660.jpg Хасан Насралла Фото: moqawama.org

Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания провели переговоры. Они затронули вопросы отношений между Израилем и странами арабского мира.

По данным ливанских СМИ, стороны обсуждали планы арабских стран по нормализации отношений с Израилем, а также «угрозы палестинского вопроса». Политики считают, что «ось сопротивления» против еврейского государства сохраняет стабильность, сообщает ТАСС.

В настоящее время неясно, где и в какое время прошли переговоры. Известно, что Хания посетил Ливан 2 сентября для переговоров с группами палестинцев, которые выступают против политики Израиля. Это был первый визит палестинского политика в Ливан за 30 лет.

Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения после переговоров в августе, при поддержке США. Израильские чиновники надеются подписать соглашение в сентябре. Власти Палестины осудили такое решение ОАЭ, они постановили отозвать своего посла из страны.

ОАЭ стала третьей страной арабского мира после Иордании и Египта, которая согласилась заключить мир с Израилем. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что власти ведут переговоры с другими арабскими и исламскими странами, чтобы нормализовать отношения.

NEWS.ru писал, что Насралла рассказал о предложении США о мире с Израилем. Политик заявил, что Вашингтон обещал помощь деньгами и властью в обмен на достижение соглашения между «Хезболлой» и Израилем.