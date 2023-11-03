ХАМАС готово к соглашению: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по обмену пленных

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель ХАМАС Гази Хамад заявил в интервью телеканалу NBC News, что группировка готова пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными с Израилем. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах. При этом канал отмечает, что Израиль вряд ли пойдет на такой шаг.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 3 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ разрушила туннели в Газе, ХАМАС подбило израильские танки

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители ВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафу Далула. Отмечается, что с начала войны он принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ.

В пресс-службе добавили, что израильские военные уничтожили и других бойцов ХАМАС. В ходе обысков в районе Бейт-Хануна военнослужащие Израиля обнаружили оружие, разведывательные материалы, средства связи членов палестинской группировки. Кроме того, стало известно, что в ночь на 3 ноября Военно-морские силы Израиля нанесли удары по зданиям в секторе Газа, из которых велись обстрелы по солдатам и пусковым установкам противотанковых ракет.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля вошли в город Газа и вступили в ближние бои с членами движения ХАМАС. Он отметил, что подразделения израильской армии продвигаются по городу в сопровождении саперов. Они нейтрализуют взрывные устройства, установленные по маршруту следования. Позже в ЦАХАЛ добавили, что сухопутные подразделения обнаружили и разрушили с помощью взрывчатки туннели ХАМАС в ходе рейдов в секторе Газа.

В то же время телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе. Отмечается, что погибли не менее 15 человек. Сообщается, что в том месте раненых палестинцев ожидали машины скорой помощи, которые должны были отвезти их к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

При этом корреспондент RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что в результате удара сотни людей пострадали и погибли. Он добавил, что, по предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник.

Бойцы группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является военным крылом ХАМАС, обстреляли с помощью снарядов «Аль-Ясин — 105» израильский танк и три бронеавтомобиля в секторе Газа. Помимо этого, они ударили по трем бронемашинам, которые въехали в анклав в районе кибуца Эрез.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как лидер «Хезболлы» впервые отреагировал на события в секторе Газа

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла впервые с начала войны Израиля и ХАМАС прокомментировал события в зоне конфликта. Он заявил, что Тель-Авив совершит «самую большой глупость» в истории, если нападет на Ливан. В своем телеобращении, которое транслировал канал Al Mayadeen, он предупредил о риске широкомасштабной войны при эскалации на ливанском фронте. В то же время лидер группировки считает, что агрессия Израиля должна быть остановлена, необходимо добиться победы палестинцев.

Насралла также отверг причастность «Хезболлы» к подготовке атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, по его словам, ее спланировали исключительно лидеры сопротивления в Палестине. Наряду с этим он предложил арабским и мусульманским странам разорвать отношения с Израилем, а также прекратить туда поставки энергоносителей и продовольствия.

Он отметил, что Израиль в секторе Газа действует не в одиночку. По мнению Насраллы, США несут полную ответственность за войну на Ближнем Востоке, препятствуя установлению режима прекращения огня. Американские власти, заявил лидер «Хезболлы», также мешают осуждению действий Израиля в Совете Безопасности ООН.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Хасан Насралла

Что в России думают о ходе боевых действий в Газе и решении конфликта

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты заявил, что на события в секторе Газа нужно реагировать с ясной головой, понимая, «где корень зла». По его словам, у тех, кто спокойно воспринимает кадры оттуда, каменное сердце.

Путин также заявил, что удивлен позиции «заокеанских деятелей», которые, с одной стороны, поддерживают евреев Израиля, а с другой — руками своей агентуры с Украины пытаются организовать в России еврейские погромы. По словам главы государства, это «невероятное свинство» и говорит о том, что на Западе преследуют свои собственные интересы. Учиненные в Махачкале беспорядки нельзя назвать двойными стандартами, сказал Путин. Это, подчеркнул он, похоже на извращение сознания.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия призывает к срочным мерам по прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке. После окончания боевых действий, отмечает глава ведомства, Израилю и Палестине нужно вернуться к прямым переговорам.

Лавров также заявил, что идея о переселении палестинцев из Газы в Египет, обсуждаемая в публичном пространстве, противоречит их интересам и вопросам мира в целом. Лавров отмечает, что жители и руководство Египта также крайне не согласны с тем, что таким образом можно решить палестинскую проблему.

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