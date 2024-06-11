ХАМАС дал официальный ответ на прекращение огня в секторе Газа Axios: ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Израиля о перемирии в Газе

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС передало официальный ответ Египту и Катару на инициативу Израиля о прекращении огня в секторе Газа, пишет портал Axios. Подробности реакции радикалов на предложение журналисты не привели.

Движение ХАМАС дало посредникам, Катару и Египту, официальный ответ на предложение Израиля о сделке по заложникам и прекращении огня, как сообщают два осведомленных источника, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что израильские дипломаты намерены передать посредникам более мягкую позицию по установлению мира в секторе Газа и сделке об освобождении заложников. Переговорщики планировали уменьшить минимальное число пленных для возвращения на первом этапе. Также дипломаты были готовы обсудить устойчивый режим прекращения огня.

Позже постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о перемирии в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении заложников. По ее словам, многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили новый план.

Кроме того, в ООН состоялось голосование по резолюции, расширяющей права Палестины в международной организации, где большинство союзников США воздержались от принятия решения. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса. Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства.