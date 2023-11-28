Хакеры атаковали экстренные службы Израиля Телефонные линии экстренных служб Израиля прекратили работу из-за кибератаки

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

В Израиле телефоны ряда экстренных служб были отключены по причине кибератаки, сообщает издание Jerusalem Post. По данным СМИ, не работают в том числе каналы связи скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), полиции и пожарных.

Уточняется, что аварийные и экстренные службы сохранили рабочими систему SMS-сообщений и телефонные линии, предназначенные для граждан с нарушениями слуха и речи. В настоящее время их используют для приема всех сообщений о чрезвычайных и экстренных ситуациях в стране.

Ранее хакеры опубликовали в Сети секретные данные о военных и разведывательных объектах Великобритании. Так, в открытом доступе оказались документы, при помощи которых можно проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down.

Также сообщалось, что США и Великобритания внесли в свои санкционные списки семерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки Trickbot. Ее считают ответственной за кибератаки против США, Британии и их союзников.