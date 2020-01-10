Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом сообщила в субботу газета
Хайсам бен Тарек Аль Саид, как сообщает издание, уже принёс присягу в Совете Омана.
Маскат пока официально не подтвердил эту информацию.
Как писал NEWS.ru, правивший в государстве последние 50 лет султан Кабус бен Саид Аль Саид умер вечером 10 января. Ему было 79 лет. Оманский лидер боролся с онкологическим заболеванием и лечился в немецкой клинике. Наследников у правителя не осталось.
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