https://static.news.ru/photo/73295406-3439-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Хайсам бен Тарек Аль Саид Фото: alwatanoman/twitter.com

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом сообщила в субботу газета Al Watan Oman .

Хайсам бен Тарек Аль Саид, как сообщает издание, уже принёс присягу в Совете Омана.

Маскат пока официально не подтвердил эту информацию.

Как писал NEWS.ru, правивший в государстве последние 50 лет султан Кабус бен Саид Аль Саид умер вечером 10 января. Ему было 79 лет. Оманский лидер боролся с онкологическим заболеванием и лечился в немецкой клинике. Наследников у правителя не осталось.