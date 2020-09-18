Хафтар возобновил добычу и экспорт ливийской нефти

https://static.news.ru/photo/2127a57c-f9af-11ea-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Global Look Press

Нефтедобыча и экспорт на подконтрольных Ливийской национальной армии территориях возобновлены. Об этом заявил командующий ЛНА Халифа Хафтар.

В его заявлении отмечается, что данное решение поможет «не допустить ухудшения экономической ситуации в Ливии».

Принято решение возобновить добычу и экспорт нефти. При этом мы стремимся не допустить использования доходов от нефтяной отрасли для финансирования терроризма, — приводит цитату из заявления Хафтара телеканал Al Jazeera.

Командующий ЛНА при этом подчеркнул, что доходы от продажи нефти должны «распределяться справедливым образом».

Подняв тему о мирном урегулировании конфликта в стране, Хафтар отметил, что все попытки в этом направлении не привели к успеху.

Инициативы, которые выдвигаются время от времени под лозунгом урегулирования ливийского кризиса, провалились и лишь способствуют затягиванию конфликта, — пояснил он.

Уже несколько лет подряд в Ливии фактически два органа власти — правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и пользующиеся поддержкой ЛНА парламент и временный кабинет на востоке.

Эти противостоящие друг другу два лагеря уже больше года назад развязали бои за главный город. Причиной стало наступление Хафтара на Триполи с целью «освободить его от террористов».

При этом в начале 2020 года добыча нефти в стране прекратилась из-за блокировки всех нефтеналивных портов. Это принесло убытков почти на $10 млрд. В конце августа ПНС заявило о немедленном прекращении огня и всех военных операций в республике. Была создана демилитаризованная зона в городах Сирт и Эль-Джуфра. Парламент идею поддержал и призвал вывести весь иностранный контингент и возобновить нефтедобычу.

Как писал NEWS.ru, мировые рынки ожидают восстановления нефтедобычи в Ливии, на которое согласился в диалоге с США командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, долгое время считавшийся близкой к России фигурой. Это стало одной из тем онлайн-заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 17 сентября. За последние недели США удалось продавить свои экономические требования к «фельдмаршалу». Но новое качество контактов между военачальником и американцами ставит вопрос, рискует ли Россия лишиться рычага давления на «давнего друга».