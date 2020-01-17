https://static.news.ru/photo/60b7e0d0-3920-11ea-a957-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар и Никос Дендиас Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар во время переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом заявил о намерении подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Фаиза Сараджа.

При этом дипломатический источник отметил, что заключение перемирия возможно только при выполнении выдвинутых ранее условий. Какие именно условия озвучил Хафтар, он не уточнил, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 16 января Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции, посвящённой урегулированию ливийского кризиса. Конференция при участии России и США пройдёт в предстоящее воскресенье, 19 января, в ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель.