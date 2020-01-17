Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар во время переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом заявил о намерении подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Фаиза Сараджа.
При этом дипломатический источник отметил, что заключение перемирия возможно только при выполнении выдвинутых ранее условий. Какие именно условия озвучил Хафтар, он не уточнил,
Как писал NEWS.ru, 16 января Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции, посвящённой урегулированию ливийского кризиса. Конференция при участии России и США пройдёт в предстоящее воскресенье, 19 января, в ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж также
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