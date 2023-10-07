Haaretz: власти Израиля были уверены, что ХАМАС не пойдет на эскалацию

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издание Haaretz сообщает, что спецслужбы Израиля просчитались в отношении ХАМАС, поскольку неверно оценили готовность Палестины к эскалации конфликта. По данным издания, за неделю до атаки на сектор Газа высокопоставленные чиновники Службы безопасности Израиля пришли к заключению, что ХАМАС не рискнет начать наступление, поскольку дорожит предыдущими достижениями, которые значительно улучшили жизнь в секторе Газа.

Согласно заключениям силовиков в Тель-Авиве, ХАМАС хотел избежать боевых столкновений. Поэтому армия Израиля оказалась не готова к противостоянию.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС. Четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.