Гутерриш заявил об «ошеломляющем» количестве жертв в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за боевых действий в секторе Газа ежедневно гибнет «ошеломляющее» число мирных жителей, сообщила пресс-служба всемирной организации. По его словам, он шокирован тем, что менее чем за 24 часа в Газе были нанесены удары по двум школам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому количеству жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Это должно прекратиться, — заявил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что десятки людей, в том числе женщин и детей, были убиты и ранены, пытаясь укрыться от ударов в учреждениях ООН. По его словам, из-за активизации боевых действий сотни тысяч мирных палестинцев ищут убежища на объектах ООН по всей Газе.

Гутерриш заявил, что вновь призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня. Он также выразил признательность за посреднические усилия, предпринимаемые властями Катара.

Ранее генкомиссар БАПОР Филипп Лаззарини сообщил, что после обострения палестино-израильского конфликта по меньшей мере 176 человек в Газе погибли, пытаясь укрыться от бомбардировок в убежищах ООН. По его словам, еще почти 800 человек получили ранения.