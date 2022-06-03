Гурии в аду: в Газе запустили приложение для борьбы с домашним насилием Палестинские женщины взяли дело самообороны в свои руки. Они даже записываются на курсы кунг-фу

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Женщины в Палестине

В секторе Газа набирает популярность приложение «Масахатуна аль-Амина» (в переводе с арабского — «Наши безопасные пространства»), в котором женщины могут анонимно сообщить о домашнем насилии. Оно дает жертвам возможность обратиться за помощью, не опасаясь осуждения общества. С помощью ресурса женщины могут регистрироваться в службах поддержки без упоминания своих имен или контактов.

Приложение разработала местный компьютерный инженер Алаа Хутхут, обеспокоенная ростом жертв насилия в семьях Газы. Об этом говорят и ее собственные наблюдения, и международные наблюдения.

При разработке была очень важна конфиденциальность, так как обычно именно страх являлся основной причиной, из-за которой женщины не обращаются за помощью, — сказала Хутхут агентству Reuters.

Девушкам достаточно ввести в приложение номер телефона и ответить на несколько вопросов. Основываясь на ответах, система подберет учреждения, которые могли бы помочь жертве в конкретной ситуации. Среди предоставляемых услуг — психологическая, медицинская и юридическая помощь, а также финансовая поддержка и даже возможность получить приют.

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Вся команда программистов досконально изучила вопрос домашнего насилия в Газе, а также проанализировала доступные центры для их включения в базу. Хутут признается, что поначалу многие ее коллеги не понимали, зачем создавать приложение, которое не приносит прибыли.

Впрочем, успех ресурса был гарантирован. Его скачали уже более 350 женщин, а почти половина из них решились обратиться за помощью. На первый взгляд, это совсем немного: в Газе живет около миллиона женщин. Но по меркам региона — как раз наоборот. Даже если бы только единицы перебороли страх, это уже огромное достижение. К тому же платформа только начала раскручиваться.

По данным гуманитарной организации Islamic Relief, в Газе от домашнего насилия страдают четыре из пяти женщин. Более 70% из них мучают ночные кошмары, потеря аппетита, стресс и депрессия. Еще 40% признались в постоянных суицидальных мыслях.

Блокада региона, тяжелые экономические условия вместе с постоянными боевыми действиями лишь повышают печальную статистику.

Чаще всего женщинам в Газе отведена четкая социальная роль: девушка учится в школе, готовит и выполняет работу по дому, а после замужества к обязанностям добавляется уход за детьми. Этим, как правило, и ограничивается досуг среднестатистической жительницы Газы.

При любом конфликте с мужем родственники встают на его сторону, что создает у него ощущение тотальной власти и вседозволенности, которые, как показывает статистика, часто перерастают в систематичное домашнее насилие и абьюз.

Выбор у жертвы остается небольшой. Формально она имеет право потребовать развод, однако на практике окончательное решение остается за мужем. Даже если разойтись с суженым и получится, то женщина рискует потерять опеку над детьми. К тому же «разведенка» считается обузой для семьи, именно ее всегда винят в распаде брака и во всех бедах.

Насилие над женщинами не всегда ограничивается парой злобных фраз и побоями. В прошлом году в Газе муж до смерти избил свою 17-летнюю беременную жену.

Я так долго плакала, чувствуя себя одинокой и беспомощной. Я не понимаю, почему у меня нет брата, который мог бы обнимать меня и дарить мне ощущение безопасности. Брата, которому я могла бы рассказать о несправедливости, угнетении и постоянных побоях... Я бы рассказала ему, как я стала старой душой в молодом теле, — написала 17-летняя Истабрак Барака в день смерти.

Впрочем, чаще всего женщины боятся не только своих мужей, но и отцов с братьями. В июне прошлого года на одной из улиц района Аль-Касиб нашли закопанное тело 16-летней девушки. При осмотре выяснилось, что это Виссам аль-Джарджир, которая пропала без вести меньше месяца назад. После расследования вскрылось, что отец убитой немного переусердствовал в «воспитании» и убил дочь, разбив об нее стул.

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обращение в центр помощи может только усугубить ситуацию, вызывав гнев мужа и родственников. Искать поддержки через приложение безопаснее, но многие женщины даже в условиях анонимности боятся рисковать.

Что сдерживало меня от использования приложения в самом начале, так это социальные нормы. Я боялась выносить сор из избы. Считалось, что насилие надо держать в секрете, никто не должен о нем знать... Но я все же скачала приложение, и проблема решилась! Не полностью, конечно, но решилась, — поделилась впечатлениями девушка с телеканалом WION.

Выход приложения «Масахатуна» показывает, что для женщин Газы не все потеряно. А еще в начале апреля, после очередной чудовищной трагедии, когда муж убил жену, переломав кости, председатель женского совета директоров Палестинской федерации кунг-фу Фатен аль-Накла открыла курсы по самообороне. За символическую плату женщины могут посещать специальные тренировки на пляже, где аль-Накла учит их, как постоять за себя и своих дочерей.

Общество Газы такие курсы не одобрило, но многие девушки все же решились их посетить, несмотря на давление близких. Одна из них, 20-летняя Моналла аль-Дурайми, рассказала агентству Al-Monitor, что старается не обращать внимания на критику, а, наоборот, превратить ее в мотивацию.