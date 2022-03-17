Грузовое судно из ОАЭ потерпело бедствие у берегов Ирана

В Персидском заливе у южного побережья Ирана потерпело крушение грузовое судно, принадлежащее компании из ОАЭ. В воде находится более 30 человек, сообщает иранское агентство IRNA. Отмечается, что судно перевозило транспортные средства.

По предварительной информации, инцидент произошёл из-за плохих погодных условий. Оказавшиеся в воде люди находятся в спасательных жилетах. Власти запросили помощь вертолётов для спасения экипажа судна.

Эмиратское судно, перевозившее транспортные средства, в 30 милях от Ассалуйе затонуло час назад. Начался поиск 30 членов экипажа, — заявил сотрудник управления портов и судоходства провинции Бушер в Иране Ходжат Хосрави.

Ранее сообщалось, что краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала Зарубино в Приморье. Часть судна находилась над водой, часть ушла под воду. Его обследовали спасатели. На борту находилось 16 тонн топлива, его разлива не было зафиксировано. Судовладельцы сообщили, что с корабля были эвакуированы 14 человек. Затопление произошло за несколько минут.

В январе текущего года на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Чёрном море, вспыхнул пожар. Его экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали, пострадавших нет. Корабль принадлежит Великобритании, он перевозил мазут.