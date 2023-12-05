Группа из 130 граждан Турции вернулась на родину из сектора Газа

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Группа из 130 граждан Турции прибыла в Стамбул после пересечения границы Египта с сектором Газа, сообщает турецкий телеканал TRT Haber. По его данным, большинство прибывших в Турцию составляют пожилые люди, женщины, а также дети. Всех их доставили в Стамбул самолетом авиакомпании Turkish Airlines. Отмечается, что 4 декабря в Турцию прибыли 142 эвакуированных лица.

Еще 130 турецких граждан и членов их семей были доставлены в Турцию самолетом, — говорится в сообщении.

Источники телеканала утверждают, что турецким гражданам удалось покинуть сектор Газа через пограничный пункт «Рафах». Их вывоз координировался властями Турции совместно с правительством Египта. Помимо турецких граждан в Стамбул доставили жителей Республики Северного Кипра, а также свыше 100 пациентов из больниц сектора Газа с сопровождающими лицами. Им окажут медицинскую помощь, которую невозможно было оказать на территории анклава.

Спецборт МЧС России ранее доставил в Москву очередную группу россиян и членов их семей из сектора Газа. Как и граждане Турции, они покинули анклав через КПП «Рафах» и доставлены в Каир, откуда вылетели в Россию. Всего было вывезено 120 человек, в том числе 30 детей.