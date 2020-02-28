https://static.news.ru/photo/b0ea4a82-5a79-11ea-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Анкары, которое в Североатлантическом альянсе готовились принять после нападения на турецкие войска в Идлибе. Афины не устроил текст заявления, в котором не оказалось ссылки на соблюдение действующего соглашения с Турцией о беженцах и мигрантах.

На этом настаивала Греция, которая уже усилила охрану морских и сухопутных границ с Турцией. Позиция Афин встретила сопротивление со стороны ряда стран, среди которых оказались США, Великобритания, Франция и Германия, сообщает газета To Vima.

Первое заседание постоянных представителей союзников по Альянсу утром 28 февраля закончилось без совместного заявления. Позже ситуация изменилась.

Турция обратилась за помощью в противовоздушной обороне, разведке и так далее, но по этим вопросам, похоже, нет согласия союзников, по крайней мере, на данном этапе, — отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты США и Турции провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Пресс-служба главы Турции заявила, что Эрдоган подтвердил решимость Анкары выдворить с территории Идлиба силы президента Сирии Башара Асада. Оба лидера договорились предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе.