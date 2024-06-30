Граждан страны на Ближнем Востоке призвали немедленно покинуть Ливан Посольство Саудовской Аравии призвало свои граждан покинуть территорию Ливана

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Ливан

Граждан Саудовской Аравии призвали как можно быстрее покинуть территорию Ливана на фоне эскалации конфликта между Израилем и движением «Хезболла», следует из заявления саудовской дипломатической миссии в Бейруте в соцсети X. Как считают в диппредставительстве, ситуация в регионе вызывает обеспокоенность.

Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана, подтверждает свой призыв <...> выполнить решение о запрете на поездки в Ливан и призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации ЦАХАЛ, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном «Хезболла» будет уничтожена. При этом министр заверил, что сама ближневосточная страна не пострадает.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал, что эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане повышает риск расширения конфликта на Ближнем Востоке. Международному сообществу необходимо приложить все усилия, чтобы не позволить Ливану «стать еще одной Газой», констатировал он.