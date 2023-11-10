КПП «Рафах» заблокирован: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Арабские СМИ сообщили о договоренности Израиля и ХАМАС об обмене пленными

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КПП «Рафах»

Работа КПП «Рафах» была заблокирована, но проблемные вопросы решаются, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По его словам, эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт займет примерно три дня. Богданов подчеркнул, что Россия решает проблему доступа к КПП в контакте с Израилем, Египтом и Палестиной.

Каналы Al Hadath и Al Arabiya сообщили, что Израиль и ХАМАС готовы обменяться пленными. Речь идет о сотне женщин и детей с каждой стороны. Одну из ключевых посреднических ролей в этом договоре играет Катар.

Россия ждет эвакуации своих граждан из Газы

Утром 10 ноября два борта прибыли в Каир для того, чтобы эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из зоны эскалации конфликта. Ожидается, что всего будет три эвакуационных рейса. Управление пограничных переходов Палестины сообщало, что всего с территории Газы должны будут выехать порядка 85 россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть сдержанный оптимизм по поводу эвакуации граждан РФ из Газы. Он отметил, что Россия продолжает прикладывать все усилия для решения этого вопроса. Также Песков сказал, что аппарат уполномоченного по правам ребенка не задействован для эвакуации детей из Газы. По его словам, по дипломатическим каналам ведется очень интенсивный диалог со всеми сторонами.

Евросоюз введет санкции против представителей ХАМАС

Евросоюз готовится ввести санкции против представителей ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября, заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран Сообщества. Руководители дипведомств встретятся 13 ноября. Предполагается, что санкции будут действовать точечно против конкретных лиц, связанных с ХАМАС.

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Израиль не пустил в зону конфликта представителя ООН

Власти Израиля не пустили в страну и на палестинские территории верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что при этом Тюрк смог пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий.

Утром 10 ноября танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в Газе. Дети, находившиеся в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения, были эвакуированы. Эвакуация осложнялась тем, что военная техника слишком близко подошла к зданию.

Позже израильские военные нанесли удар по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек. Также сообщалось об ударах ЦАХАЛ по трем больницам анклава и по учебному учреждению.

Ирак нанес удар по военной базе США

Движение «Исламское сопротивление Ирака» сообщило об атаке на военную базу США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. В движении отметили, что напали на «базу американских оккупантов».

Израильская армия нанесла удар по территории Сирии в ответ на атаку школы в Эйлате беспилотником.

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что США должны выполнить резолюцию Генассамблеи ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Он подчеркнул, что Вашингтон отказывается заниматься этой инициативой по существу. Мансур напомнил, что резолюция по Ближнему Востоку, принятая Генассамблеей ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии 28 октября, содержит три основных пункта: о немедленном прекращении огня, начале поставок гуманитарной помощи в Газу и прекращении насильственного перемещения гражданских лиц.

Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог назвал израильское движение «Нетурей карто» сектантским

Израильский политолог Саймон Ципис заявил NEWS.ru, что ультраортодоксальные иудеи, поддерживающие Палестину, принадлежат движению «Нетурей карто». Оно не признает Государство Израиль. Ципис назвал организацию сектой. По его словам, «Нетурей карто» не пользуется популярностью в стране, а сторонников движения считают предателями.

По словам Циписа, представители этого сообщества живут в закрытом районе в Иерусалиме.

До этого израильская полиция разогнала антивоенные протесты в Тель-Авиве и Иерусалиме с требованием прекращения огня, некоторые демонстранты были задержаны.

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