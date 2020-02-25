Бывший египетский президент Хосни Мубарак скончался в Каире на 92-м году жизни, сообщило местное государственное телевидение. Последний месяц пожилой политик провёл в реанимации в одной из столичных клиник — после серьёзной операции на желудочно-кишечном тракте. Вместе со смертью бывшего лидера ушла целая эпоха, связанная с «дореволюционным» прошлым Арабской Республики.

Накануне старший сын экс-президента Аля Мубарак написал в социальных сетях пост с просьбой молиться о здоровье своего отца. Хирургическую операцию Хосни Мубарак перенёс в 91 год. Сообщалось, что у него стабильное состояние.

Политик представлял ту плеяду арабских государственных деятелей, которые потеряли власть в результате событий так называемой «арабской весны». Всё началось в январе 2011 года, когда египетская молодёжь инициировала протестные акции по примеру соседнего Туниса, требуя отставки «пожизненного президента». В числе основных причин народного недовольства был высокий уровень безработицы среди этой категории населения — 75%. Уровень бедности в Арабской Республике составлял тогда около 20%. По коррумпированности Египет находился на 80-й позиции в антирейтинге Transparency International.

Арабская весна Amanda Mustard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С Хосни Мубараком в общественном сознании были связаны все главные пороки власти — огромная бездна между богатством меньшинства и нищетой подавляющего большинства, коррупция, безработица, подавление гражданских прав и свобод. Не случайно Египет называли «государством спецслужб». Народное негодование вызывало и чрезвычайное положение, которое было введено в Арабской Республике ещё в 1981 году после убийства президента Анвара Садата.

В условиях чрезвычайного положения полиция и особенно государственная служба безопасности получила очень широкие полномочия и, по существу, вышла из-под юридического контроля. Оппозиционная печать, правозащитные организации не раз сообщали об арестах без предъявления обвинений, побоях и пытках в тюрьмах, — писал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков.

Терпение у оппозиции лопнуло после очередных парламентских выборов, которые сложно было назвать представительными.

Спустя 18 дней народных волнений Мубарак был вынужден отказаться от президентского поста. Его арестовали и поместили в тюрьму в апреле 2011 года. После отставки 11 февраля верховная власть в стране перешла к Высшему военному совету, который состоял из двадцати четырёх военных чинов во главе с министром обороны маршалом Хусейном Тантауи.

Позже президентское кресло занял Мухаммед Мурси — активный член политического крыла организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Затем и он потерял власть в результате народных волнений, поддержанных армией.

Что же касается Мубарака, то после его ухода с поста президента местная генеральная прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел. В частности, бывший лидер был обвинён в причастности к силовым подавлениям демонстраций в январе-феврале 2011 года. Представители обвинения открыто требовали для экс-президента смертной казни. Однако в 2012 году столичный уголовный суд приговорил Мубарака к пожизненному тюремному заключению. В январе 2013 года Кассационный суд Арабской Республики аннулировал это решение. Дело после этого повторно рассматривалось — вплоть до марта 2017 года, когда Кассационный суд окончательно оправдал бывшего президента.

Хосни Мубарак на скамье подсудимых, Каир, 2013 г. Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пара досье — об экспорте газа в Израиль по заниженным ценам и о присвоении президентской семьёй вилл в Шарм-эль-Шейхе — рассматривались в 2011-2014 годах, однако и по ним, в конце концов, были вынесены оправдательные приговоры. Ещё один процесс, который получил название «О президентских дворцах», стартовал в феврале 2014 года. По данным следствия, экс-президент и его сыновья присвоили себе 125 млн египетских фунтов (примерно $18 млн), выделенных из бюджета Египта. Впрочем, и это дело было безболезненно пересмотрено.

Несмотря на то, что смерть «пожизненного президента» Египта подводит черту под целой эпохой диктатуры, некоторые обвинения, которые звучали в адрес Хосни Мубарака, теперь нередко можно услышать и в отношении нынешнего президента — Абдель Фаттаха Сиси, яркого представителя армейской элиты. Однако последнее десятилетие поменяло всё. Оппозиция в Египте уже не в силах что-то менять: «государство спецслужб» под новой вывеской, похоже, обладает гораздо большими ресурсами для её подавления, чем десять лет назад.