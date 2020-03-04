https://static.news.ru/photo/db263860-5e70-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку с воздуха в провинции Кунейтра.

Наши ПВО отражают израильское ракетное нападение на юго-западе провинции Кунейтра, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого появились данные о ракетной атаке над городом Хомс. Уточняется, что удары наносились с Голанских высот и из воздушного пространства Ливана, передаёт канал Al-Ikhbariya.

Как писал NEWS.ru ранее, солдаты сирийской армии использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 для удара по истребителю F-16 турецких ВВС. Информация о поражении цели не поступала. Истребителю F-16, предположительно, удалось уклониться и вернуться на авиабазу.