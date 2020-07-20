Саудовский график контактов на высшем уровне претерпел резкие изменения из-за ухудшения здоровья монарха Салмана, который, по сообщениям государственных СМИ, был госпитализирован с подозрением на воспаление желчного пузыря. На этом фоне премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отложил свой запланированный визит в королевство. Есть предположения, что госпитализация Хранителя двух святынь может быть связана и с другими, более тяжёлыми диагнозами. Так или иначе, но ситуация говорит только об одном: в Саудовской Аравии приближается время транзита власти.

О том, что 84-летний Салман бин Абдулазиз, который находится на троне с 2015 года, был помещён в больницу, первыми сообщили официальные СМИ. Сейчас монарх, как известно, проходит комплексное медицинское обследование. В саудовском сегменте социальных сетей запущены кампании в его поддержку. Никаких других подробностей официальные СМИ не приводят. Как сообщил позже МИД Саудовской Аравии, премьер-министр Ирака был вынужден отложить свою запланированную поездку в Эр-Рияд после новостей о госпитализации Салмана.

Признавая важность визита и желание добиться успеха, наше мудрое руководство в координации с нашими братьями в Ираке решило отложить визит, — написал в Twitter возглавляющий ведомство принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Аль-Казыми должен был отправиться в свою первую в качестве иракского премьера зарубежную поездку в Саудовскую Аравию 20 июля. Были сообщения, что переговоры в Эр-Рияде планировалось посвятить развитию двусторонних отношений, а также основным аспектам региональной проблематики.

Учитывая закрытость саудовской политической жизни, есть основания подозревать, что реальный диагноз монарха могут скрывать. Оппозиционные Эр-Рияду СМИ сразу же подняли вопрос о престолонаследии. Несмотря на то что он давно решён в пользу сына Салмана, кронпринца Мухаммеда, который получил свой титул в 2017 году специальным королевским декретом, после того как его кандидатуру утвердил Совет верности, постоянно проводимые молодым наследником «чистки» свидетельствуют о его неуверенности в своих позициях.

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Последние из задержанных саудовскими правоохранителями — влиятельнейшие принцы Ахмед (брат короля) и Мухаммед бин Найеф, которым инкриминируют государственную измену. Ахмед является одним из членов семейного Совета верности — органа, определяющего порядок престолонаследия в Саудовской Аравии. В связи с этим сообщения о задержании брата короля породили предположения, что кронпринц хочет уничтожить Совет верности. Некогда саудовский монарх обладал исключительным правом самостоятельно назначать своего наследника — вторую по значимости в стране фигуру — и своим же указом отстранять его, однако благодаря закону о Совете верности от 2006 года этот вопрос был делегирован одноимённому коллективному органу.

Правда, как утверждают аналитики, Совет верности в настоящее время является абсолютно недееспособной структурой. Так, в своё время он должен был назначить не только наследника престола, но и его заместителя. Но этот пост остался тем не менее вакантным.

Не исключено, что состояние здоровья Салмана даст кронпринцу возможность ускорить процесс транзита власти. Так, катарские СМИ ранее сообщали, что Мухаммед и без того намеревается занять престол до ноября этого года. По этому сценарию болеющий монарх должен добровольно передать королевские полномочия сыну. Спешка Мухаммеда оправдана вполне объективными внешними факторами, такими как президентские выборы в США. Кронпринц может опасаться, что вместо лояльного Эр-Рияду Дональда Трампа место американского лидера займёт фигура, менее склонная к компромиссам с аравийской монархией. Это будет означать потерю пространства для действий. Сейчас же всё говорит о необходимости предпринимать решительные действия.