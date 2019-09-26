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Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что работающие в Арабской Республике российские военные советники являются лучшими солдатами, которыми располагает Москва. В связи с этим дипломату трудно поверить в то, что они не знали о применении хлора 19 мая в Латакии.

Он подчеркнул, что военные РФ представлены на всех уровнях сирийского военного командования.

Кроме того, Джеффри прокомментировал заявления замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о том, что обвинения в адрес режима Башара Асада помешают политическому процессу в Сирии. По словам спецпредставителя, если он настолько хрупок, что может пострадать от правды о военных преступлениях сирийских властей, то это значит, что Россия «изначально не была настроена серьёзно», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что разведка США возложила вину за использование химического оружия в сирийской Латакии в мае 2019 года на режим действующего президента страны Башара Асада. Американский государственный секретарь Майкл Помпео объявил об этом на пресс-конференции.