Горячий маршрут для туристов: Турция открывает морское сообщение с Ливией

Турция заявила о планах открыть новый туристический маршрут по Средиземному морю с заходом в Ливию, несмотря на то что эта страна ещё толком не оправилась от войны. Ориентировочно перевозки могут начаться уже в мае-июне. Планируется, что маршрут будет начинаться в турецкой провинции Хатай на юге страны. Оттуда суда пойдут в Фамагусту на территории частично признанного государства Турецкой Республики Северного Кипра, а дальше — в Ливан, Израиль и Ливию. В каком из ливийских портов будет причаливать судно, пока точно не известно, но предположительно это будет Мисрата , которая, в отличие от других городов Ливии, может предоставить туристам хоть какие-то гарантии безопасности. Вполне возможно, что такой маршрут сможет заинтересовать и российских туристов в нынешних условиях.

Раз подобный круиз запускается, значит, предполагается, что будут желающие туда отправляться, — прокомментировал ситуацию NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

NEWS.ru связались со специалистами по региону для того, чтобы узнать о том, насколько безопасно отправляться в путешествие в одну из самых горячих точек на Ближнем Востоке.

Политолог и специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семёнов рассказал NEWS.ru, что в Ливии уже некоторое время, как прошёл этап горячей эскалации, и сейчас ситуация там достаточно стабильна, хоть и имеются проблемы в плане безопасности. Но в целом, продолжил эксперт, в ряде городов Ливии достаточно спокойная обстановка, в том числе и в Мисрате, где не происходит никаких инцидентов. Город полностью находится под контролем сил безопасности, и там вполне приемлемые условия. Многие посольства и международные компании также уже возвращают свои представительства на территорию Ливии.

Если судно будет швартоваться именно в Мисрате, то каких-либо проблем быть не должно и проект представляется вполне реальным и жизнеспособным при условии, что в Ливии не начнётся новая эскалация, — заключил эксперт.

Порт Мисрата Wikimedia

Слова Семёнова подтвердил NEWS.ru алжирский специалист по безопасности в регионе Джалил Харшауи, который также отметил тот факт, что Ливия готова постепенно снова открываться для туристов.

Безопасность в Мисрате соответствует гораздо более высоким стандартам безопасности, чем в остальной части страны. Если круиз организован достаточно хорошо, в Мисрате у путешественников не возникнет каких-либо проблем с безопасностью, по крайней мере не больше, чем в Тунисе или Египте, — сказал он.

Надо отметить, что между Мисратой и городами Турции уже налажено морское сообщения. С ноября прошлого года из Мисраты в турецкий Измир курсирует грузопассажирское судно Kevalay Queen, которое вмещает 810 пассажиров. Подобные маршруты, судя по всему, пользуются высоким спросом, так как совсем недавно Kevalay Queen начал ходить помимо Измира ещё и в Стамбул. Ливийские СМИ сообщают , что после ремонта портов в других ливийских портах суда смогут причаливать не только в Мисрате, но также в Триполи и, возможно, в других городах.

Ряд арабских стран, вдохновлённые инициативой Турции, также уже выразили желание наладить морской пассажиропоток с Ливией. В прошлом году порт Мисраты посетил тунисский посол в Ливии Ассад аль-Ажили, который выразил желание запустить из Туниса регулярное морское сообщение с Ливией, а позже об этом заявил и египетский посол Мохаммад Салим.

Опыт Мисраты в налаживании морского транспортного сообщения хотят перенять и другие ливийские города. Управление порта в Бенгази уже заявляло , что хочет пойти тем же путём и начать у себя различные инвестиционные проекты, включая, как бы это удивительно ни звучало, строительство пристани для элитных яхт. Видимо, несмотря на затяжную гражданскую войну и всеобъемлющий кризис, Ливия все ещё надеется заполучить себе статус одного из главных туристических государств в Северной Африке.

Однако пока что говорить о туризме в Ливии можно лишь с натяжкой, хотя правительство Ливии организует туры для небольших групп. Так, несколько месяцев назад туристы из Франции, Италии, Швейцарии и ряда других европейских стран смогли посетить страну. Позже европейские туристы делились своими впечатлениями. В частности, они рассказывали, что ливийцы были очень рады наконец увидеть иностранцев после многих лет войны.