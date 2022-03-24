Горячий маршрут для туристов: Турция открывает морское сообщение с Ливией

Фото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
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Турция заявила о планах открыть новый туристический маршрут по Средиземному морю с заходом в Ливию, несмотря на то что эта страна ещё толком не оправилась от войны. Ориентировочно перевозки могут начаться уже в мае-июне. Планируется, что маршрут будет начинаться в турецкой провинции Хатай на юге страны. Оттуда суда пойдут в Фамагусту на территории частично признанного государства Турецкой Республики Северного Кипра, а дальше — в Ливан, Израиль и Ливию. В каком из ливийских портов будет причаливать судно, пока точно не известно, но предположительно это будет Мисрата, которая, в отличие от других городов Ливии, может предоставить туристам хоть какие-то гарантии безопасности. Вполне возможно, что такой маршрут сможет заинтересовать и российских туристов в нынешних условиях.
Раз подобный круиз запускается, значит, предполагается, что будут желающие туда отправляться,— прокомментировал ситуацию NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
NEWS.ru связались со специалистами по региону для того, чтобы узнать о том, насколько безопасно отправляться в путешествие в одну из самых горячих точек на Ближнем Востоке.
Политолог и специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семёнов рассказал NEWS.ru, что в Ливии уже некоторое время, как прошёл этап горячей эскалации, и сейчас ситуация там достаточно стабильна, хоть и имеются проблемы в плане безопасности. Но в целом, продолжил эксперт, в ряде городов Ливии достаточно спокойная обстановка, в том числе и в Мисрате, где не происходит никаких инцидентов. Город полностью находится под контролем сил безопасности, и там вполне приемлемые условия. Многие посольства и международные компании также уже возвращают свои представительства на территорию Ливии.
Если судно будет швартоваться именно в Мисрате, то каких-либо проблем быть не должно и проект представляется вполне реальным и жизнеспособным при условии, что в Ливии не начнётся новая эскалация, — заключил эксперт.
Порт МисратаWikimedia
Слова Семёнова подтвердил NEWS.ru алжирский специалист по безопасности в регионе Джалил Харшауи, который также отметил тот факт, что Ливия готова постепенно снова открываться для туристов.
Безопасность в Мисрате соответствует гораздо более высоким стандартам безопасности, чем в остальной части страны. Если круиз организован достаточно хорошо, в Мисрате у путешественников не возникнет каких-либо проблем с безопасностью, по крайней мере не больше, чем в Тунисе или Египте,— сказал он.
Надо отметить, что между Мисратой и городами Турции уже налажено морское сообщения. С ноября прошлого года из Мисраты в турецкий Измир курсирует грузопассажирское судно Kevalay Queen, которое вмещает 810 пассажиров. Подобные маршруты, судя по всему, пользуются высоким спросом, так как совсем недавно Kevalay Queen начал ходить помимо Измира ещё и в Стамбул. Ливийские СМИ сообщают, что после ремонта портов в других ливийских портах суда смогут причаливать не только в Мисрате, но также в Триполи и, возможно, в других городах.
Ряд арабских стран, вдохновлённые инициативой Турции, также уже выразили желание наладить морской пассажиропоток с Ливией. В прошлом году порт Мисраты посетил тунисский посол в Ливии Ассад аль-Ажили, который выразил желание запустить из Туниса регулярное морское сообщение с Ливией, а позже об этом заявил и египетский посол Мохаммад Салим.
Опыт Мисраты в налаживании морского транспортного сообщения хотят перенять и другие ливийские города. Управление порта в Бенгази уже заявляло, что хочет пойти тем же путём и начать у себя различные инвестиционные проекты, включая, как бы это удивительно ни звучало, строительство пристани для элитных яхт. Видимо, несмотря на затяжную гражданскую войну и всеобъемлющий кризис, Ливия все ещё надеется заполучить себе статус одного из главных туристических государств в Северной Африке.
Однако пока что говорить о туризме в Ливии можно лишь с натяжкой, хотя правительство Ливии организует туры для небольших групп. Так, несколько месяцев назад туристы из Франции, Италии, Швейцарии и ряда других европейских стран смогли посетить страну. Позже европейские туристы делились своими впечатлениями. В частности, они рассказывали, что ливийцы были очень рады наконец увидеть иностранцев после многих лет войны.
Впрочем, даже во времена Муаммара Каддафи туризм занимал очень малую часть ливийского ВВП. Реальное развитие сектора началось всего за год до восстания, когда Ливия впервые в своей истории начала выпуск туристических виз, которыми воспользовались более 100 тысяч иностранцев. Своим визитом эти же иностранцы дали Ливии свыше $40 миллионов долларов. Теперь же, спустя 10 долгих лет, Ливия, похоже, имеет шансы снова открыться для туристов, хотя бы и с помощью Турции.