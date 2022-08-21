ACCI: годовой товарооборот между Москвой и Кабулом вырос до $170 млн

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Товарооборот России и Афганистана в годовом эквиваленте вырос до $170 млн, сообщает издание TOLOnews со ссылкой на торгово-инвестиционную палату Афганистана (ACCI). Представитель ACCI Хан-Джан Алокозай заявил, что Кабул находит российский рынок очень привлекательным для афганского экспорта.

Отношения с Россией очень важны для экономики Афганистана, <...> российский рынок является хорошей площадкой для афганского экспорта, — сказал Алокозай.

В сельскохозяйственной палате Афганистана также заявили о желании ведения торговли с Россией на основе бартерных механизмов.

Директор программы «Управление бизнесом» РАНХиГС Борис Пивоваров ранее заявил о важности сотрудничества России и Афганистана. По его словам, республика является «новым» игроком на мировом рынке, поскольку после прихода к власти талибов (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена) они реструктурировали систему внутри страны и принялись налаживать отношения с Москвой и Пекином. Эксперт отметил, что специфика отношений с Афганистаном заключается в том, что это государство — «чистый лист»: у них есть много ресурсов, однако отсутствуют средства и возможности начать производство.