https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Минобороны (МО) РФ Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в сирийской провинции Идлиб. Руководители ведомств провели телефонные переговоры.

Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб (принят в Москве 5 марта 2020 года), — пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.

Военная операция в сирийском Идлибе была инициирована Россией, а не Дамаском. Такое мнение высказал посол США в Турции Дэвид Саттерфилд. Он объяснил, что это было тщательно спланированным решением Москвы.

Он добавил, что наступление в регионе стало возможным благодаря постоянной активности РФ в воздухе и на земле, но особенно из-за воздушной поддержки. По его словам, Кремль своими действиями в регионе пытался заставить Анкару принимать решения, выгодные ему в политическом плане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил: страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля 2020 года Анкара оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.