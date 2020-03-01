https://static.news.ru/photo/ca8edc1e-5bc3-11ea-b0be-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым перед встречей лидеров двух стран.

В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили различные темы, рассказал ТАСС источник в турецком МИД.

Накануне в Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом может состояться 5 или 6 марта. В Анкаре подтвердили готовность к переговорам.

Отношения между Москвой и Анкарой вновь обострились из-за гибели в Сирии нескольких десятков турецких военнослужащих. Турция недовольна тем, что российская авиация поддерживает правительственную армию САР. Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны Турции заявили, что Анкара не намерена вступать в вооружённый конфликт с РФ, она ведёт борьбу с режимом сирийского лидера Башара Асада.