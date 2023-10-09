Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Израиле

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Берл Лазар

Все евреи в России и по всему миру испытывают боль и возмущение от произошедших событий в Израиле, заявил NEWS.ru главный раввин России Берл Лазар. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также призвал бороться с терроризмом.

Мы скорбим вместе с родными погибших, молимся за жизнь раненых, которыми переполнены сейчас израильские больницы. Мы много лет молились, чтобы в этот регион вернулись покой и безопасность. К сожалению, события последних нескольких дней доказали, что события пошли по иному сценарию, — сказал Лазар.

Главный раввин России призвал избавить человечество от терроризма. По его мнению, только так можно спасти мирное население не только в Израиле и секторе Газа, но и по всему миру. Лазар заявил, что «террористы из Газы» проводят акцию тотального устрашения против людей. Раввин подчеркнул, что ракеты были направлены на жилые кварталы, школы и больницы.

У террористов цель одна — попытаться запугать людей, посеять страх и панику. При этом они цинично используют гражданское население сектора Газы в качестве живого щита, фактически в качестве заложников, — подытожил Лазар.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риск вовлечения третьих сил в конфликт, разгоревшийся в Израиле, достаточно велик. По его словам, сторонам конфликта необходимо как можно скорее перейти к переговорам.