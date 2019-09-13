https://static.news.ru/photo/51791bd6-d627-11e9-b54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Обстановка в сирийском Идлибе станет главной темой лидеров РФ, Турции и Ирана на саммите по Арабской Республике в Анкаре, рассказал турецкий глава Реджеп Эрдоган. Форум стартует 16 сентября текущего года.

Состоится обмен мнениями по вопросам [турецких] наблюдательных пунктов в Идлибе и борьбы с терроризмом, — цитирует политика РИА Новости .

Незадолго до выступления президента Турции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, неподконтрольных Дамаску.

Ранее News.ru сообщал, что в Идлибе сирийцы устроили крупнейшие за последние несколько лет протесты. Они жгут портреты президента Турции и государственные флаги соседней страны.