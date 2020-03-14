https://static.news.ru/photo/59ddb34a-66b9-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammed Qarout Idkaidek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иерусалимская мечеть Аль-Акса, являющаяся третьей мусульманской святыней мира, закрыла молельные залы. Церемонии начнут проводить во внутреннем дворе.

Управление исламских вакфов решилось на это, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

Число заражённых в Израиле достигло 200 человек, в Палестине зафиксировали 35 пациентов в COVID-19.

Аль-Акса — мечеть на Храмовой горе, куда ежедневно приходят тысячи арабов-израильтян и палестинцев. Она построена на руинах иудейских храмов.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Крупнейшие страны мира закрывают границы и ограничивают свободу перемещения граждан, чтобы сдержать вирус COVID-19.