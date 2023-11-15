Глава ЮНИСЕФ Рассел попала в аварию по дороге в сектор Газа

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Кэтрин Рассел

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП в Египте, передает агентство Reuters. По словам представителя фонда, из-за полученных травм пришлось отложить плановый визит Рассел в Израиль.

Он также рассказал детали происшествия. По дороге к КПП «Рафах» автомобиль либо попал в большую выбоину, либо пытался ее обойти, в результате чего машина съехала в глубокую канаву и перевернулась. Тем не менее травмы Рассел оказались несерьезными, хотя она получила значительные ушибы и чувствует небольшой дискомфорт.

Сразу после происшествия глава фонда продолжила свою поездку в сектор Газа. Однако после медицинского осмотра было принято решение отложить визит в Израиль, где она планировала встретиться с семьями похищенных детей.

Ранее Кэтрин Рассел сообщила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. По ее словам, на территории Газы уже погибли более 4,6 тысячи детей. Рассел указала на то, что периодических открытий пограничных пунктов для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности населения.