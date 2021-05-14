Глава Верховного суда Ирана заявил об участии в президентских выборах

https://static.news.ru/photo/5b85a6d0-b550-11eb-a21a-96000091f725_660.jpg Эбрахим Раиси (Ebrahim Raisi) Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси подал заявку на участие в президентских выборах. Об этом сообщает иранская газета Resalat.

Эбрахим Раиси пообещал способствовать отмене санкций, бороться с коррупцией во власти и бедностью.

Ясно, что люди протестуют и жалуются на текущую административную и экономическую ситуацию в стране, которая не совместима ни с ценностями революции, ни с ожиданиями республики, — подчеркнул Раиси. — Чтобы облегчить эту общую боль, будущее правительство должно глубоко верить в фундаментальное преобразование администрации страны в интересах народа.

Президентские выборы в Иране должны состояться 18 июня. Нынешний президент Хасан Рухани не сможет баллотироваться на них, так как уже занимал пост президента в течение двух сроков подряд. Эбрахим Раиси был основным соперником Рухани на президентских выборах 2017 года, но не смог завоевать большинства голосов.

Президент в Иране является де-факто вторым человеком в государстве. Он отвечает за исполнительную власть, назначение министров, формирование и расходование государственного бюджета. Верховным правителем Ирана при этом является духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

Ранее сообщалось о трудностях в переговорах между США и Ираном о возвращении к «ядерной сделке». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в соглашении много пробелов, которые необходимо заполнить.