Глава Палестины предложил остановить атаки Израиля в Газе с помощью саммита Глава Палестины призвал к саммиту арабских стран для остановки Израиля в Газе

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Президент Палестины Махмуд Аббас призвал провести экстренную встречу лидеров арабских стран, сообщает агентство MAAN. По мнению политика, это позволит остановить атаки Израиля в секторе Газа.

Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле, — заявил Аббас в ходе заседания исполкома организации освобождения Палестины, прошедшего в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. При этом ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.