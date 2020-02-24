Директор израильской внешней разведки «Моссад» Йосси Коэн и начальник южного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Халеви побывали с секретным визитом в Катаре. Об этом в телеэфире рассказал глава партии «Исраэль бейтену» («Наш дом — Израиль») Авигдор Либерман, который некогда возглавлял оборонное ведомство еврейского государства. Его выступление высветило как проблему использования секретных данных в политических целях, так и возможные проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть у Израиля на юге.

О секретном визите Коэна и Халеви Либерман рассказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ. Переговоры с катарским правящим домом состоялись две недели назад, уточнил он. По данным портала Walla!, Коэн и Халеви провели беседу с главой разведки Катара и помощником эмира Мухаммедом бен Ахмедом аль-Масандом. Именно он пригласил израильтян в Доху. В переговорах также принял участие Мухаммед аль-Ахмади, катарский представитель в Газе. В центре внимания была ситуация в этом палестинском анклаве.

Глава «Моссада»​ и глава южного округа посетили Катар по поручению Биньямина Нетаньяху и они просто умоляют катарцев продолжать отправку денег в ХАМАС после 30 марта. Катарцы заявили, что намереваются прекратить финансирование, — сказал бывший министр обороны Израиля.

Либерман назвал это «политикой подчинения террору». По его словам, Израиль пытается закидать ХАМАС деньгами, чтобы купить спокойствие на своих южных границах.

Авигдор Либерман Gideon Markowicz-JINI/imago stock&people/Global Look Press

С одобрения израильских властей Катар с 2018 года систематически возит в Газу миллионы долларов наличными для обеспечения более-менее приемлемого уровня жизни в анклаве. По имеющимся данным, израильтяне разрешили подобные «транши» в обмен на то, что ХАМАС даст гарантии спокойствия в приграничной зоне и прекратит попытки атаковать еврейское государство. Однако обострения на юге Израиля всё равно происходят с печальным постоянством. Начало 2020 года не стало исключением: был замечен рост ракетных обстрелов и частые атаки с использованием воздушных шаров, к которым прикреплены взрывчатые вещества и зажигательные устройства.

Глава партии «Исраэль бейтену», который является политическим оппонентом действующего премьер-министра Нетаньяху, неоднократно обвинял своего соперника в том, что тот платит ХАМАС деньги за сомнительные гарантии соблюдения «режима тишины». Израильское правительство, в свою очередь, не спешит предоставлять информацию о контактах с ХАМАС и о сделке с Катаром.

Hassan Jedi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сам эмират, похоже, устал от роли регулятора в спорах между Израилем и Палестиной. Об этом свидетельствует пространное заявление катарского МИДа по поводу объявленной в США «сделки века» — инициативы администрации президента Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию.

Мир не может быть долгосрочным без сохранения прав палестинцев на суверенное государство, включающее Восточный Иерусалим, а также на возращение беженцев на свои земли. Успех любой нынешней или будущей инициативы, направленной на урегулирование конфликта, длящегося более семи десятилетий, зависит от вовлечения двух основных сторон в прямые и серьёзные переговоры, основанные на принципах международного права, — отмечалось в заявлении дипведомства эмирата.

Однако МИД Катара поприветствовал «любые усилия, направленные на установление справедливого и долговременного мира на оккупированных палестинских территориях», добавив, что «благосостояние палестинского народа является условием установления справедливого мира в регионе».

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Заявление Либермана объясняется надвигающимися выборами в израильский парламент (Кнессет), в которых участвует и премьерская партия «Ликуд» («Консолидация»). Голосование состоится уже 2 марта. Впрочем, есть большие сомнения насчёт того, имел ли экс-глава оборонного ведомства право раскрывать столь чувствительную информацию о секретных контактах разведки и военных Израиля с другими государствами. Интрига заключается и в том, насколько решителен Катар в своём отказе от финансовых обязательств перед Газой. Перебои с денежной помощью рискуют ухудшить и без того плохую ситуацию на границе между палестинским анклавом и еврейским государством.