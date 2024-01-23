Глава МИД Палестины призвал ЕС надавить на Израиль Глава МИД Палестины обсудил с коллегами из ЕС урегулирование в секторе Газа

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Рияд аль-Малики

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на полях совещания глав МИД стран — членов ЕС в Брюсселе провел переговоры с коллегами из Франции, Польши, Швеции, Испании и Кипра, сообщает палестинское информагентство WAFA. В ходе отдельных встреч обсуждались усилия по прекращению огня в секторе Газа и необходимость оказания давления на Израиль.

Представитель палестинской стороны проинформировал коллег о ситуации в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Он подчеркнул, что международное сообщество несет ответственность за оказание давления на Израиль в целях прекращения агрессии и предотвращения ухудшения ситуации в регионе.

По словам аль-Малики, давление на Израиль также позволит добиться прекращения огня в регионе, что увеличит поступления гуманитарной помощи и создаст возможность говорить о послевоенном будущем.

Также сообщалось, что Израиль через посредников в Катаре и Египте предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. При этом предложение израильской стороны не включает соглашения о прекращении войны. По данным Тель-Авива, радикалы удерживают более 130 заложников, ожидается решение ХАМАС.