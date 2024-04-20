Глава МИД Израиля сделал неприятный прогноз по Ирану Глава МИД Израиля утверждает, что после его страны Иран нацелится на весь мир

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац полагает, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. В своем Twitter (X) он написал, что недавний удар по израильской территории был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.

Недавняя атака Ирана в отношении Израиля — лишь анонс того, что могут ожидать города по всему миру, если иранский режим не остановить. Мир должен признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией и ввести санкции в отношении иранской программы баллистических ракет, пока не стало слишком поздно, — утверждает дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий. Власти Израиля совершили стратегическую ошибку, обстреляв иранское консульство в Сирии, констатировал дипломат.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев обратил внимание, что Израиль теряет все больше партнеров и без участия США не сможет создать коалицию для ответных действий против Ирана. Тегеран ведет себя сдержанно и не хочет полномасштабной войны после ответного удара, предположил он.