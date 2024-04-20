Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац полагает, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. В своем Twitter (X) он написал, что недавний удар по израильской территории был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.
Недавняя атака Ирана в отношении Израиля — лишь анонс того, что могут ожидать города по всему миру, если иранский режим не остановить. Мир должен признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией и ввести санкции в отношении иранской программы баллистических ракет, пока не стало слишком поздно, — утверждает дипломат.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий. Власти Израиля совершили стратегическую ошибку, обстреляв иранское консульство в Сирии, констатировал дипломат.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев обратил внимание, что Израиль теряет все больше партнеров и без участия США не сможет создать коалицию для ответных действий против Ирана. Тегеран ведет себя сдержанно и не хочет полномасштабной войны после ответного удара, предположил он.