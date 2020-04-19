Глава МИД Ирана Зариф посетит Сирию

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приедет с рабочим визитом в сирийский Дамаск 20 апреля.
В ходе однодневного визита Зариф встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, — заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Стороны обсудят двусторонние отношения между странами, развитие ситуации в регионе и вопросы борьбы Сирии против терроризма. Последний раз Зариф приезжал в Сирию в апреле 2019 года.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что Тегеран, в отличие от США, действует из соображений самообороны и не начинает войн.
NEWS.ru писал, что израильский журналист и политтехнолог Эди Коэн предсказал скорую смену власти в Сирии. Он считает, что нынешнего главу государства Башара Асада эвакуируют в Белоруссию.
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