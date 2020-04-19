Глава МИД Ирана Зариф посетит Сирию

https://static.news.ru/photo/e9daee8a-822b-11ea-a633-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приедет с рабочим визитом в сирийский Дамаск 20 апреля.

В ходе однодневного визита Зариф встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, — заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Стороны обсудят двусторонние отношения между странами, развитие ситуации в регионе и вопросы борьбы Сирии против терроризма. Последний раз Зариф приезжал в Сирию в апреле 2019 года.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что Тегеран, в отличие от США, действует из соображений самообороны и не начинает войн.

NEWS.ru писал, что израильский журналист и политтехнолог Эди Коэн предсказал скорую смену власти в Сирии. Он считает, что нынешнего главу государства Башара Асада эвакуируют в Белоруссию.