Глава МИД Ирана отреагировал на «слив» его разговора с экономистом

https://static.news.ru/photo/f67c17e0-a7f0-11eb-a816-96000091f725_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своём Instagram заявил, что сожалеет об утечке его беседы с иранским экономистом Саидом Лилязом. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, этот «слив» был превращён во внутренний конфликт.

Ранее в администрации президента Ирана Хасана Рухани прогремел скандал из-за появившихся в западных СМИ частных высказываний министра иностранных дел о подноготной иранской внешней политики. Действующий глава дипведомства в беседе, по-видимому, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В частности, он сообщил, что убитый Сулеймани играл большую роль во внешней политике страны и переговорах с Москвой.

Я глубоко сожалею в связи с тем, как конфиденциальный обмен мнениями о необходимости синергии между дипломатией и полем боя — в целях использования будущим правительством ценного опыта последних восьми лет — превращается во внутренний спор, — написал Зариф.

Лиляз тоже выразил сожаления относительно случившегося. Экономист в разговоре с журналистами подчеркнул, что обещал не обсуждать инцидент.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде сказал, что не стоит вырывать из контекста высказывания Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке и о роли в них экс-командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в прошлом году в результате американского авиаудара.