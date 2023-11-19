Глава МИД Фидан: Турция может разорвать дипотношения с Израилем

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Анкара может порвать дипломатические отношения с Тель-Авивом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. При этом он отметил необходимость участия в процессе одновременно нескольких исламских стран.

Мы с самого начала столкновения придерживаемся принципиальной позиции: решения должны быть приняты сразу несколькими исламскими и мировыми странами, включая Латинскую Америку, чтобы они имели больший вес, — заявил турецкий дипломат.

По словам Фидана, исламские страны должны проявлять взаимную поддержку и действовать солидарно. Он также подчеркнул необходимость извлечения уроков из предыдущих ситуаций и действия единым фронтом. Хотя для Анкары возможен разрыв отношений с Израилем, Фидан отметил, что в данный момент не стоит фокусироваться именно на этом вопросе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсуждали на переговорах в Анкаре процесс включения Швеции в состав НАТО. Дипломаты также поднимали тему конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, Фидан выразил мнение, что насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира, а только обострит противостояние. По его мнению, Тель-Авив должен руководствоваться здравомыслием и прекратить агрессию.