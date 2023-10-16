Глава контрразведки Израиля взял на себя ответственность за атаки ХАМАС

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар взял на себя ответственность за атаку ХАМАС 7 октября, сообщает портал Ynet. Об этом руководитель контрразведки написал в письме коллегам и их семьям.

Как человек, который руководит организацией, признаю, что ответственность лежит на мне, — подчеркнул Бар.

Накануне представитель боевого крыла ХАМАС заявил, что иностранных заложников освободят, «когда позволят обстоятельства». В результате израильских атак по сектору Газа погибли 22 пленных, уведомил он и уточнил, что руководство группировки планирует обменять заложников на шесть тысяч палестинских заключенных, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Сейчас в плену находится от 200 до 250 израильтян, уточнил представитель боевого крыла палестинского движения «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда. По его словам, среди них также имеются высокопоставленные офицеры израильской армии, в частности, сотрудники дивизии «Газа». Несколькими днями ранее в ХАМАС допустили возможность освобождения взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировки Газы. США и Катар уже готовят соглашение по освобождению пленных.