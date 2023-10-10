В ЦАХАЛ заявили о начале полномасштабного наступления на Газу Глава ЦАХАЛ заявил о переходе к крупномасштабному наступлению на сектор Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля восстановила контроль над своей территорией, теперь вооруженные силы этой страны переходят в полномасштабное наступление на сектор Газа, заявил израильский министр обороны Йоав Галант. По его словам, которые приводит Times of Israel, сектор Газа хотел перемен, и теперь он изменится.

Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полномасштабному наступлению. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы, — сказал глава военного ведомства.

Такое заявление министр сделал во время встречи с израильскими военными вблизи границы с сектором Газа. Обращаясь к ним, он подчеркнул, что на них возложены масштабные задачи.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий. Также он объявил о том, что страна переходит к массированной атаке, которой еще никогда не было, на палестинское движение ХАМАС. В ходе обращения к нации глава кабмина подчеркнул, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать.

10 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала, он был убит ударом израильской авиации. Позднее стало известно об уничтожении члена политбюро палестинского движения Закарии Абу Маамру. В районе кибуца Зиким на юге Израиля ЦАХАЛ также уничтожила отряд бойцов ХАМАС, пересекших границу со стороны сектора Газа.