Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что 10 марта подпишет указ об освобождении заключённых сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Об этом политик заявил во время инаугурации после принесения присяги в качестве главы государства. Он также выразил надежду на значительное снижение уровня насилия со стороны радикального движения в обмен на освобождение их сторонников. Речь идёт о пяти тысячах пленных талибов,
Освобождение заключённых было одним из условий мирного соглашения талибов с США, которые стороны заключили в Дохе.
Как передавал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение на церемонии в столице Катара. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами.
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