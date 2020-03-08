https://static.news.ru/photo/b0e919a6-6202-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Ашраф Гани Фото: Xinhua Kabul/Global Look Press

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что 10 марта подпишет указ об освобождении заключённых сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Об этом политик заявил во время инаугурации после принесения присяги в качестве главы государства. Он также выразил надежду на значительное снижение уровня насилия со стороны радикального движения в обмен на освобождение их сторонников. Речь идёт о пяти тысячах пленных талибов, пишет ТАСС.

Освобождение заключённых было одним из условий мирного соглашения талибов с США, которые стороны заключили в Дохе.

Как передавал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение на церемонии в столице Катара. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами.