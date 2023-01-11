Гитлер как шайтан: арабским школьникам впервые расскажут о холокосте На Ближнем Востоке многие до сих пор не признают преступлений Гитлера против евреев и забывают об «арабских Шиндлерах»

Фото: Imago-images.de/Global Look Press

Сенсационную новость сообщило посольство Объединённых Арабских Эмиратов в Вашингтоне. Отныне в учебных заведениях ОАЭ школьники младших и средних классов будут подробно изучать холокост — массовое уничтожение евреев нацистами. До сих пор эта трагическая страница в истории XX века не входила в школьные программы арабских стран. Многие там и вовсе отрицают холокост, забывая о собственных героях — «арабских Шиндлеров», спасавших евреев во время Второй мировой войны. Сумеют ли ОАЭ совершить переворот, сильны ли сегодня предрассудки против яхудов (иудеев) и почему среди арабов до сих пор находятся поклонники Гитлера — в материале NEWS.ru.

Чему учат в школе

Как отмечает израильское издание The Jerusalem Post, ранее в учебниках ОАЭ, да и других арабских государств, почти никогда не освещали холокост. Теперь же Министерство образования Эмиратов не просто разрабатывает новую учебную программу по истории, но и консультируется с Израилем. В разработке курса ОАЭ помогает Институт мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании. Он оценивает учебные программы по всему миру на предмет демократических стандартов.

Новая учебная программа ОАЭ по холокосту на голову превосходит школьные курсы других стран региона. В ней нет никаких признаков ненависти или антисемитизма. А еще она признает историческую роль иудаизма в арабском мире, — хвалит эмиратцев глава института Маркус Шефф.

Фото: ImageStockArt/face to face/Global Look Press Школьники в ОАЭ будут изучать события холокоста

Внезапные изменения в стране, где совсем недавно отрицали не только холокост, но и право Израиля на существование, проходят под эгидой так называемых Авраамовых соглашений. Они были подписаны еще при содействии президента США Дональда Трампа в 2020 году. Тогда ОАЭ стали третьей в истории арабской страной, которая нормализовала отношения с Израилем (после Египта в 1979-м и Иордании в 1994-м). Следом последовал Бахрейн.

И хотя арабская общественность не одобрила внезапный разворот властей, в Абу-Даби продолжают держаться курса на сближение с еврейским государством. Включение уроков о холокосте в школьную программу — далеко не первый шаг на этом пути. Ранее правительство Эмиратов финансировало создание песен о дружбе между арабами и евреями, продвигало совместные фестивали и выставки. В 2021 году в ОАЭ открылась первая документальная выставка по теме холокоста. Теперь израильские дипломаты говорят, что евреям порой безопаснее находиться в ОАЭ, чем в Европе.

Арабские Шиндлеры

Однако не стоит думать, что эмиратцы словно по щелчку полюбили Израиль и поменяли взгляд на историю. Куратор исторической выставки Ахмад аль-Мансури признавал, что в книге отзывов посетители оставляли не самые благожелательные комментарии. Многие и приходили только затем, чтобы написать в книге, будто никакого холокоста на самом деле не было — мол, все это выдумки «хитрых яхудов», которые под предлогом пережитых страданий «заняли арабскую землю».

Другие арабы холокост не отрицают, однако считают, что иудеев убивали «за дело» — например, за финансовые махинации. Подавляющее большинство арабов действительно уверены, что Гитлер поступал правильно. А если бы победил Третий рейх, то не появился бы Израиль. Зато возникла бы единая арабская нация (умма), а возможно, и единый исламский мир.

Фото: shutterstock Многие арабы не представляют масштаб трагедии, которая случилась с евреями в XX веке

Так, в 2010 году американский Центр ближневосточной политики провел в ОАЭ, Ливане, Марокко, Египте и других арабских странах опрос. Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что делали с евреями в период с 1933-го по 1945 год. Только 3% опрошенных сказали, что испытывают хоть какое-то сочувствие к семитским братьям.

А ведь во время Второй мировой сами арабы вели себя иначе. В мечетях имамы публично осуждали холокост. Не секрет, что Тунис, Алжир и другие страны региона укрывали у себя евреев, бежавших от преследования нацистов. Многие подзабыли историю алжирского религиозного авторитета Абдулкадира Бен Габрита, которого называют арабским Шиндлером. Он работал во французском МИД и, пользуясь связями, делал евреям фальшивые паспорта, помогал им прятаться в мечетях и уезжать из оккупированной Франции.

В истории остались и добрые дела Халеда Абдул-Ваххаба — богатого землевладельца из Алжира, который укрывал многие еврейские семьи на своей ферме.

Фото: Carl Van Vechten/Public domain/Wikimedia Commons Богатый землевладелец из Алжира Халед Абдул-Ваххаб прятал евреев на своей ферме

Арабы спасли очень много евреев. Я очень хорошо помню, что мы пережили. В ноябре 1942 года немецкие и итальянские войска оккупировали Тунис. На тот момент там проживало более 100 тысяч иудеев, — вспоминала пожилая еврейка Энни Букрис. — Нас заставляли носить желтые звезды, отправляли в лагеря, убивали. Наша семья спаслась только благодаря Абдул-Ваххабу.

Фюрер — покровитель ислама?

Интересно, что именно в Палестине любят рассказывать о том, как принимали у себя евреев. Только вот "коварные яхуды", по их словам, воспользовались арабским гостеприимством. Мол, палестинские семьи давали евреям приют, а те взяли и отобрали у них дома и земли. Такие истории с детства слышит каждый палестинский ребенок.

Они добрались до земель Палестины голодные, больные, нищие, зараженные тифом и малярией. Мы напоили их свежей водой и накормили их нашими сладкими финиками, а они взяли и откусили протянутую им руку, — озвучивал расхожие представления ведущий палестинского национального канала Falastin.

Фото: k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Некоторые в арабском мире считают Гитлера своим кумиром

Отрицая холокост, жители Палестины говорят о собственной катастрофе («Накбе») — так называют изгнание палестинцев с их земель после создания Государства Израиль в 1948 году. На этой почве в сознании арабов появились сантименты о «славных днях фюрера». Особенной популярностью фигура Гитлера пользуется у людей религиозных. Они восхищаются тем, какое «уважение» нацистский вождь проявлял к арабам и исламу.

Как известно, в 1941 году вермахт выпустил справочник «Ислам», который учил солдат рейха корректно обращаться с мусульманами. В оккупированной Восточной Европе немцы возводили мечети и медресе. А еще при любом удобном случае Гитлер противопоставлял ислам католической церкви и вообще христианству — религии «жертв и слабаков». Бытует миф, будто он чуть не принял мусульманство.

Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/Global Look Press Евреи в варшавском гетто

Не удивительно, что малообразованные арабы считают героями не своих предков, укрывавших евреев, а людей вроде Амина аль-Хуссейни — бывшего муфтия Иерусалима из именитой арабской семьи, который тесно сотрудничал с нацистской Германией.

Как показала неприязнь арабских болельщиков к израильтянам на недавнем чемпионате мира по футболу в Катаре, сближение шейхов с израильскими властями не сильно отражается на настроениях арабской улицы. Для нее еврейское государство по-прежнему остается раковой опухолью на теле арабского мира. И все же проекты вроде уроков по холокосту в ОАЭ, возможно, поубавят любовь молодых арабов к зловещей фигуре Гитлера. И есть надежда, что сближение Израиля и арабских стран, если оно продолжится, тоже внесет свои коррективы.