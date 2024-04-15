Гиперзвук и тучи беспилотников: чем Иран может ужаснуть мир

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 14 апреля Иран нанес воздушный удар по Израилю. Военные эксперты считают, что Исламская Республика использовала при атаке крылатые ракеты «Павех» из семейства Soumar с дальностью полета до 1650 км. Какое гиперзвуковое оружие есть у Ирана и пробьет ли оно «Железный купол» Израиля — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе Ирана по Израилю

Иран заранее предупредил об атаке на еврейское государство и назвал ее «ответом на израильскую агрессию» против иранских дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Удар был совершен по авиабазе Неватим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пустыне Негев и по одному из пограничных постов радиотехнической и электронной разведки.

В Telegram-канале военкор Александр Коц назвал воздушный удар Ирана разведкой боем. Как он считает, таким образом Тегеран проанализировал работу ПВО Израиля и его союзников, чтобы успешнее ее преодолевать в случае новых атак.

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press Вспышки взрывов в небе над Тель-Авивом, когда израильская противоракетная система перехватывает ракеты и беспилотники из Ирана

Хотя командование войск Ирана не разглашало конкретные модели примененного вооружения, в беседе с изданием Middle East Eye американский эксперт Джеффри Льюис предположил, что удар был нанесен барражирующими боеприпасами «Шахед-136», которые несут около 20 кг взрывчатки, и крылатыми ракетами «Павех» из семейства Soumar с дальностью полета до 1650 км.

Чем отличаются версии Израиля и Ирана об эффективности удара

Как сообщило израильское командование, всего Иран и его союзники запустили около 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. По их данным, 99% вооружений были сбиты системой ПВО «Железный купол», а также зенитчиками и авиацией союзников еврейского государства — США и Великобритании. Если верить данным ЦАХАЛ, авиабаза Неватим получила незначительные повреждения и продолжает функционировать.

В Тегеране озвучили другие результаты. Корпус стражей Исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на «оккупированных» Израилем территориях. Как заявил иранский государственный телеканал Press TV, по еврейскому государству также было выпущено семь гиперзвуковых ракет. По данным телеканала, «Железный купол» не смог перехватить ни один из этих снарядов.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли гиперзвуковое оружие у Ирана

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев призвал относиться с осторожностью к таким заявлениям Ирана. «Насколько я понимаю, ни наши компетентные органы, в том числе разведка, ни власти Израиля не подтвердили, что применялось гиперзвуковое оружие. Значит, сообщения о наличии у Ирана гиперзвукового оружия пока не подтверждены», — предположил в беседе с NEWS.ru Хатылев.

Эксперт пояснил: не все ракеты, способные в поле превышать скорость звука, можно считать гиперзвуковым оружием.

«Что такое гиперзвук? На всем участке применения скорость ракеты должна превышать 5000 км/ч, а не на отдельном участке: восходящей, нисходящей или переломной траектории. На сегодня нет четкого понимания, что примененный Ираном тип ракеты имеет гиперзвуковую скорость на всем маршруте», — усомнился Хатылев.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предположил, что речь может идти как раз о ракетах, которые разгоняются до гиперзвука в безвоздушном пространстве космоса, а затем попадают в цель.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я думаю, что речь идет как раз о баллистических ракетах или квазибаллистических. Это не вполне гиперзвуковые технологии. Считаю, что у Ирана таких еще нет, а есть возвращаемый аппарат. То есть иранцы запускают баллистическую ракету, и ее боеголовка из космического пространства возвращается обратно в атмосферу на высокой скорости. Но это не гиперзвуковой аппарат, а маневрирующий блок», — объяснил NEWS.ru Козюлин.

Когда можно будет оценить эффективность иранских баллистических и крылатых ракет

По мнению Хатылева, рано судить об эффективности такого оружия, потому что в условиях конфликта и Тель-Авив, и Тегеран вряд ли полностью раскрывают истинные данные о результатах нападения.

«Вроде бы семь иранских ракет попали в объект. Попасть-то попали, а дальше что? Какой нанесли урон? Какова реальная эффективность их применения?» — недоумевает Хатылев.

Американские чиновники предполагают, что удар 14 апреля должен был привести к большому числу жертв и причинить ущерб инфраструктуре еврейского государства, но израильские военные смогли нейтрализовать угрозу.

Как сообщил портал Semafor со ссылкой на источники, Иран, очевидно, намеревался нанести больший ущерб еврейскому государству. В публикации говорится, что благодаря поддержке Британии, США и Франции Израиль смог «эффектно отразить беспрецедентную атаку».

Фото: AP/ТАСС

Почему воздушный удар Ирана был комбинированным

Как отмечают собеседники NEWS.ru, совершенная 14 апреля атака была комбинированной — одновременно использовались и ударные беспилотники, и ракеты разных классов. Такая схема удара позволяет перегружать ПВО противника большим количеством относительно медленных снарядов и позже прорывать ее более быстрыми и мощными.

«Из иранских вооружений наиболее эффективны баллистические ракеты. Иранцы обладают, как мы знаем, хорошими БПЛА. Они удивляют своими достижениями в военно-технической сфере и тактике, которую, видимо, давно разработали. Они поделились этим с нашими военными», — предположил Козюлин.

По мнению аналитиков, большую роль в этом сыграли американские технологии, которые иранцы получили, когда смогли посадить на своей территории беспилотник армии США.

«Кроме того, известно, что США потеряли в этом регионе разведывательный дрон несколько лет назад. С тех пор, я думаю, иранцы очень серьезно повысили свою инженерную грамотность, создали инженерные школы по беспилотникам, ну и их тактику применения не только в воздухе, но и на море», — предположил Козюлин.

Фото: Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency/Global Look Press Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля

Хатылев обратил внимание, что несмотря на долгую жизнь под западными санкциями, Исламская Республика смогла выстроить развитую ракетно-техническую сферу.

«У Ирана есть большая линейка ракет: „земля — земля“, „земля — воздух“ и так далее. Крылатые ракеты, баллистические: более 20 видов. Там разная боевая часть, система наведения, разные способы применения: по баллистической траектории, по настильной траектории и так далее», — перечислил Хатылев.

Как подытожил эксперт, пока сложно назвать наиболее «пробивные» или маневренные ракеты, потому что в открытом доступе о них мало информации.

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