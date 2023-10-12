Генштаб Израиля признал провал армии в день нападения ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не справились с обеспечением безопасности страны 7 октября, в день атаки ХАМАС, признал в первом заявлении после начала вооруженного конфликта глава генерального штаба армии Израиля Герци Халеви. По его словам, которые приводит газета Haaretz, ЦАХАЛ несет за это ответственность.

ЦАХАЛ несет ответственность за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны, — сказал он.

Халеви пообещал полностью демонтировать структуру ХАМАС и навсегда изменить сектор Газа. По его словам, все, кто причастен к нападению на Израиль, в том числе глава ХАМАС Яхья Синвар, будут мертвы. Глава израильского Генштаба также заявил, что ЦАХАЛ сделает все возможное для освобождения заложников.

Ранее стало известно, что лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских мигрантов, погибла во время отражения атаки группировок ХАМАС. Девушка пожертвовала собой, защищая сослуживцев. Девушка проходила службу на базе подразделения радиоэлектронной разведки близ кибуца Урим.