Генсек ООН заявил о рекордном числе журналистов, убитых на Ближнем Востоке

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Очень много журналистов было убито после обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, сообщил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, передает ТАСС. Он отметил, что за четыре недели погибло больше сотрудников СМИ, чем при любом конфликте за последние три десятка лет.

По сообщениям, больше журналистов погибли за четыре недели, чем это было в любом конфликте как минимум за последние три десятилетия. <...> Газа превращается в кладбище для детей. Сообщается о сотнях девочек и мальчиков, которые гибнут или получают ранения ежедневно. Число гуманитарных сотрудников ООН, погибших за подобный временной промежуток, самое большое за всю историю нашей организации, — сказал Гутерриш.

Он добавил, что скорбит из-за гибели в секторе Газа 89 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ вместе с членами их семей. Генсек указал, что гуманитарное прекращение огня ежечасно становится все более необходимым.

Ранее агентство NNA сообщило, что российско-ливанский журналист Самир Абдель-Хусейн Аюб был ранен в результате израильского удара на юге Ливана. Его сестра и трое ее внуков погибли. По информации агентства, Аюб двигался на автомобиле по дороге Айнатха — Айтарун в районе Бинт-Джбейль. За ним на второй машине ехала его племянница с тремя детьми и своей матерью — сестрой журналиста. По этому автомобилю ударил беспилотник, после чего машина загорелась.

Кроме того, во время обстрелов южной части Ливана со стороны израильских военных погиб фотограф агентства Reuters. Помимо этого, два журналиста Al Jazeera получили ранения. Пострадавшие представители прессы были доставлены в госпиталь.