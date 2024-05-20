Генсек ООН с беспокойством отреагировал на инцидент с вертолетом Раиси ООН: Гутерриш обеспокоен ситуацией с крушением вертолета президента Ирана Раиси

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью следит за развитием событий на фоне инцидента с крушением вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, следует из распространенного сообщения офиса официального представителя генсека, пишет ТАСС. Политик надеется, что иранский лидер находится в безопасности.

Генеральный секретарь с беспокойством следит за сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана Раиси. Он надеется, что Раиси и его окружение в безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики. Его сопровождают несколько высокопоставленных офицеров организации. Предполагалось, что они смогут ускорить процесс поисков.

До этого палестинское движение ХАМАС подчеркнуло, что с беспокойством наблюдает за развитием ситуации вокруг инцидента с вертолетом Раиси. Пресс-служба организации выразила надежду на то, что иранский народ минуют несчастья.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия были направлены спасатели, однако поиски осложнились туманом и рельефной местностью.