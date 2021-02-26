Генсек ООН призвал избегать эскалации в Сирии после авиаудара США

https://static.news.ru/photo/98c0de12-7864-11eb-885a-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал стороны, вовлечённые в конфликт в Сирии, проявить сдержанность и избегать эскалации. Таким образом он прокомментировал удар ВВС США по объектам проиранских шиитских ополченцев в САР.

Слова генсека ООН передал журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о нанесении удара Соединенными Штатами по целям в восточной Сирии. <...> Он по-прежнему обеспокоен по поводу нестабильной ситуации в регионе, — подчеркнул Дюжаррик.

26 февраля боевые самолёты ВВС США нанесли удар по объектам в районе сирийско-иракской границы. При авиаударе могли погибнуть не менее 17 человек. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе составляет как минимум 22 человека.

Помощник главы американского оборонного ведомства по связям с общественностью Джон Кирби на брифинге рассказал, что удар наносили два самолёта F-15, при этом было применено семь высокоточных боеприпасов. Представитель Пентагона подчеркнул, что цели для атаки выбирались самым тщательным образом. Кирби добавил, что в оборонном ведомстве располагают информацией о пострадавших при авиаударах, но разглашать её не будут, пока идёт анализ этих данных, передавал NEWS.ru.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон предупредил Москву об авианалёте за несколько минут до его совершения.